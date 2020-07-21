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Стало известно, как распорядится премией в миллион евро Грета Тунберг

  • 21.07.2020, 19:01
Стало известно, как распорядится премией в миллион евро Грета Тунберг
Грета Тунберг
Фото: REUTERS/Mike Blake

Экоактивистка из Швеции получила альтернативную Нобелевскую премию.

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, получив премию в размере 1,1 миллион евро от частного португальского Фонда Гюльбенкяна, собирается ее пожертвовать организациям, которые борются за мировую экологию. Премию ей вручили за гуманизм и "мобилизацию молодого поколения во имя борьбы с изменениями климата", пишет korrespondent.net со ссылкой на The Guardian.

После получения денежной награды Тунберг записала видеообращение, в котором рассказала, кому отдаст деньги.

"Это больше денег, чем я могу себе представить, но все они будут переданы через мой фонд организациям, которые пытаются приблизить окончание климатического и экологического кризиса", - заявила 17-летняя активистка.

Так, первые 100 тысяч евро достанутся фонду SOS Amazônia, который борется с COVID-19 в регионе Амазонки.

Как сообщалось ранее, Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию. Награда ежегодно присуждается ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.


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