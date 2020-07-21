Как Хабаровск нового «мэра» Дегтярева встретил 3 21.07.2020, 19:16

6,752

фото: ольга цыкарева (rfe/rl)

Путинскому назначенцу «пора уже собирать чемодан».

Во вторник утром, вскоре после того, как стало известно о его назначении врио губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск. Еще до того, как самолет сел в аэропорту, в его Instagram-аккаунте набралось более 2000 комментариев, касающихся этого назначения – в абсолютном большинстве резко критических.

По прибытии Дегтярев сделал короткое заявление для прессы, в котором признался в любви к хабаровчанам. Но назначенная на день пресс-конференция была отменена в последний момент под предлогом "сложной эпидемиологической ситуации". Не вышел он и к протестующим возле краевого правительства. Подробности происходящего в Хабаровске – в материале “Сибирь.Реалии”.

"Посмотрю я, как он будет нас разгонять"

В первый же вечер после прибытия нового главы региона у здания краевого правительства собралось несколько сотен человек. "Дегтярев, выходи", – дружно скандировали митингующие. Но безуспешно. После этого толпа нестройной колонной отправилась по привычному маршруту: Муравьева-Амурского, Шевченко, Комсомольская, Ленина и Пушкина. Чтобы вернуться к зданию правительства на площадь Ленина.

– У меня другого руководства нет. Пусть вернут нам Сергея Ивановича, пусть он продолжает работать. Я за него не голосовал, сто лет на выборы не хожу. Но сейчас я вышел за него, и буду выходить за него, – говорит Артем Демченко, он несет плакат "Я/Мы Фургал". – А Фургал, как кость в горле, застрял у Москвы. У него же рейтинг выше, чем у Путина. Он много работал, посрезал чиновникам зарплату, накрыл коррупционные схемы. А то, что он бизнесмен – да все это знают. Каких-то бизнесменов он якобы убил? Да в 2004 году бандиты только были, а не бизнесмены, и я ему верю, что он не убивал никого. Про нового, Дегтярева, толком не знаю ничего. Но слышал что-то, мол, он нас дубинками будет разгонять. Ага, посмотрю я, как он будет нас разгонять. Мне кажется, ему уже чемодан обратно пора собирать.

С ним согласна и другая участница протеста Наталья.

– Я 11-й день уже хожу сюда, не пропускаю. Вот пусть его вернут в Хабаровске и судят тут открыто. А Дегтярев этот, да и вообще этим назначением нас просто провоцируют. Я продолжу выходить и не остановлюсь, пока Фургал не будет в Хабаровске. Уж очень неугоден он был президенту. Какой-то личный конфликт у них, мне кажется.

Еще одна митингующая, Наталья Кравчук, не воспринимает всерьез нового главу региона. По ее мнению, протест назначение не усмирит.

– Несправедливость происходит, а сейчас все выходят – слишком долго народ молчал. Назначенец – какой то бесхребетный чувак, которого поставили по приколу. С людьми им невыгодно общаться. А последняя капля была – поправки, конечно, мы же их не поддержали, и Фургал тоже, – считает Наталья.

Светлана и Андрей, молодая пара митингующих, также не довольны появлением Дягтерёва в Хабаровске.

– Негативно к нему отношусь – да он дважды спойлером был на московских выборах. И вообще, какой-то человек из Самары, никакого отношения к Хабаровску не имеет – зачем он тут? – говорит Светлана.

– И в субботу в эту точно люди выйдут и будут выходить, – добавляет ее спутник. – Как минимум, столько, сколько и выходило. Уж точно не меньше.

– По моим ощущениям, назначение Дегтярева вызвало даже не злость или раздражение. – говорит хабаравчанка Дина Воронкова, – Сейчас над Дегтяревым откровенно смеются, и в этом смехе нет ни капли сочувствия: мол, умный бы не согласился на эту расстрельную должность, а коли ты дурак – поделом, получай. Сегодняшний митинг внешне не отличался от, например, того, что проходил в воскресенье. Та же схема – проскандировать требования у Белого дома, пройти через две центральные улицы и вернуться к Белому дому. Но сегодня, как мне показалось, это была какая-то новая ступень, новый этап. Протест как бы повзрослел: люди словно бы ощущают, как их внутренние силы прибавляются и от них действительно что-то зависит. Честно говоря, я не была ни на одном из двух субботних, крупных, митингов, но в эту субботу обязательно приду на площадь "кормить голубей", потому что по-другому уже никак, я должна там быть. Я, кстати, уверена, что протест не теряет силы, а продолжает двигаться спокойно, мощно, уверенно.

И, наверное, пафосно звучит, но это действительно то, что я чувствую: сейчас я хожу по улицам Хабаровска с каким-то новым ощущением: я физически чувствую, что это мой город, я вместе с тысячами других – здесь власть и сила. И, может быть, я и тысячи других пока отложим переезд отсюда, который планировали на ближайшее или не очень будущее. Потому что сейчас здесь происходит что-то, о чем мы, надеюсь, будем вспоминать как о чём-то очень важном. Я постоянно вижу в фейсбуке слова поддержки из других городов, и мне очень хочется, чтобы что-то изменилось в жизни всей страны – и почему бы не благодаря Хабаровску?

Член партии ЛДПР Михаил Дегтярев запомнился хабаровчанам, как и другим жителям России, своими экстравагантными законодательными инициативами и публичными высказываниями. Он предлагал запретить доллар, заставив россиян обменять валюту в установленный срок и пользоваться только рублями. Выходил с идеей покрасить Кремль в белый цвет, предлагал проверить обстоятельства распада СССР и возбудить дело в отношении Михаила Горбачева. Кроме того, согласно его мысли, России следовало бы выработать ГОСТ на Снегурочку и Деда Мороза.

Немало высказывался Дегтярев по поводу ЛГБТ-сообщества. По его мнению, геям стоило бы запретить сдавать донорскую кровь, а гей-парады можно проводить только ночью с фонариками – чтобы дели не увидели "этого" на улице.

На выборах мэра Москвы, где он дважды выдвигался кандидатом, которого наблюдатели называли спойлером, Дегтярев среди прочего предлагал выделить москвичкам два дополнительных выходных, чтобы они могли "спокойно страдать дома" во время критических дней.

"ЛДПР в позорной форме никак себя не проявила"

Такое назначение сулит региону застой, считает хабаровский адвокат, политический обозреватель Константин Бубон.

– Я думаю, край ждет тягучее, долгосрочное угасание и застой в общественной и политической жизни. И край окончательно превратится в болото. Поводов для оптимизма у меня нет. Сперва федеральная власть долго подавляла лидеров в регионах, а сейчас получилось, что змея укусила себя за хвост. Десять тысяч человек на площади выработать единую повестку не могут, лидера нет, а значит и вести диалог власти не с кем, – считает Константин Бубон. – Сама толпа в короткий срок самоорганизоваться и выдвинуть лидеров не может, а все существующие институты, которые могли бы направить позитивную энергию людей, устранились. ЛДПР себя самым позорным образом никак во время акций не проявила, коммунисты тоже, а "Единая Россия", как мне показалось, вообще у нас в крае в каком-то нелегальном положении оказалась, куда-то скрылась.

– Протест продолжится?

– Мне кажется, что это уже неважно сейчас. По моему ощущению, мы находимся в ситуации исторического тупика. Люди продолжают выходить на протесты. Но все те силы, которые могли бы (и были обязаны по должности) направить энергию людей в конструктивное русло, разбежались и не желают общаться с народом. И в этой ситуации хоть собирайся, хоть не собирайся – а рационального выхода эта энергия не получает, некому ее организовать.

И как сейчас власть намерена управлять людьми и пренебрегать ими одновременно? Она и так годами не верила, что здесь тоже есть граждане. И у людей есть вопросы – а как тогда вы будете обеспечивать наши права и интересы? А ответов на эти главные вопросы, которые важнее, чем фамилия губернатора, у нас и у власти нет. И сейчас я бы больше боялся пустой площади, а не полной. Люди не получили ответов, с какими эмоциями они пойдут домой – непонятно. Если я ни на что не могу повлиять, то у меня все забрали, не только пенсию, но и гражданские права, думает каждый человек. Потом он с этими "думками" пойдет домой, начнет в группе в фейсбуке общаться с единомышленниками и непонятно, к каким "светлым" мыслям он может придти.

– Какое у вас лично впечатление от этого назначения?

– Я почитал его биографию: он тысячу академий каких-то закончил, даже школу губернаторов. Но что он может сделать, не обратившись к людям, я не знаю. Насколько я знаю, кнопки у губернатора – "сделать все хорошо" нет, и единственная возможность – общаться с людьми. Но власть много лет этого не делала, не пыталась выяснить, чего люди хотят. Также мне кажется, что он психологически не готов к диалогу, я думаю, его степень изумления очень высока сейчас. Он просто не знает, что такого сказать, чтобы успокоить людей, да еще и такое, чтобы понравилось Москве.

Ошибкой считает назначение Дегтярева член КПРФ, кандидат в губернаторы Еврейской автономии, Максим Кукушкин.

- Считаю, что это решение Москвы ошибочно. Дальний Восток имеет особую специфику. И дальневосточники это знают. Человек с Самары-Москвы будет воспринят в штыки. Тем более никакого опыта руководства чем-либо и тем более регионом у него нет. Думаю, что эта кандидатура временная, чтобы затушить пожар и вполне в дальнейшем может быть заменена на внепартийную, но системную с "пряниками". Да и это навязанное решение, поэтому протест может перейти в политическую повестку. И это правильно. Без требования изменить систему ничего не изменится, – считает Максим Кукушкин.

– Даже если очень бегло оценить реакцию людей на новое назначение, то в подавляющем большинстве она резко отрицательна, – говорит хабаровская журналистка Евгения Разлатая. – И дело не только в нём и в его репутации, но и в самом назначении. Все видели этот сюжет, когда президент Владимир Путин назначал нового врио. В этот момент он никак не обратился к хабаровчанам. Хабаровчане чётко поняли, что их не услышали, и это назначение не направлено на решение их проблем. Власть не пошла на решение конфликта и выстраивание диалога. Очевидно, такое назначение не сможет погасить протесты. Люди выходили на улицу не за ЛДПР, а за конкретного человека, и если ранее у партии и были тут какие-то очки, то сейчас, боюсь, она их лишится. Ориентироваться на партийную принадлежность кандидата для назначения в Хабаровский край изначально было довольно странной идеей. Для начала он отменил ранее назначенную пресс-конференцию по причине "большого количества заявок и сложной эпидемиологической обстановки". И да, хабаровчане его тут не помнят. Но помнят его законодательные инициативы по отмене доллара и перекраске стен Кремля в белый цвет. Так что, зная нового врио только по его эпатажным законодательным инициативам, довольно сложно предположить какие будут его первые шаги. Ранее он сообщал президенту о скором начале отопительного сезона и сложной ситуации по коронавирусу. Возможно, этим и займётся.

Когда стало известно, что Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио губернатора, ряды ЛДПР покинули депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян.

– Я вступил в партию за два месяца до выборов, только потому, что понимал – пройти самовыдвиженцем не получится. Мой взгляд на развитие региона, ситуацию в крае совпадал с тем, что делал Сергей Фургал, поэтому я решил вступить в ЛДПР, – говорит Александр Каян. – А сейчас он уволен. Мандат сдавать не буду, останусь как беспартийный, чтобы помогать людям. Да и с другими партиями ссориться не собираюсь – в том же местном ЛДПР есть хорошие ребята. Но меня поразила реакция партийцев. Они не самоорганизовались даже на одиночные пикеты – понятно, что призывать на незаконные митинги они не могут. Но пикеты законны – каждый депутат мог бы выйти. При этом они все понимают, за чей счет ни пришли в думу – даже лозунги были "Команда Фургала", так что сейчас у меня большие сомнения вызывает эта поддержка.

О том, как долго продержится протест, депутат судить не берется.

– С протестом вопрос был всегда. Никто не знал, что в первую субботу придет так много людей, а потом еще больше. Но вопрос потому и стоит, так как нет организатора. Я в телефоне у себя насчитал около 60 групп в поддержку Фургала. Я пытался мониторить: создает кто-то группу, закидывает туда 200 человек. Кто-то скажет "За Фургала", предлагает автопробег – и все, он происходит, – рассказывает Александр Каян. – А с новым врио мне кажется будет кейс "Аркадия Паровозова", как я это называю, вы видели это при приходе Олега Кожемяко в Приморье. Он был везде, зарядки делал, столицу перенес, он показывал – я все могу и все умею. Возможно, что и Михаил Дегтярев будет вливать субсидии, решать проблемы, которые Фургал не смог решить просто потому что у него не было федеральной поддержки. Но настроение людей нужно учитывать. А сейчас их так и не услышали.