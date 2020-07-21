Обратный отсчет запущен 1 21.07.2020, 19:42

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Все в наших руках.

Сегодня в наших руках кастрюли, завтра — свобода и шампанское на всех улицах Беларуси.

B 19:00 жители нашей страны вновь открывали окна, громко стучали кастрюлями, включали музыку. Таким образом белорусы проявляют солидарность со своими арестованными товарищами. Ведь мы своих в беде не бросаем!

Будет нас больше на балконах и в окнах наших квартир – будет больше и на улицах. Тем быстрее мы победим и обретем долгожданную свободу! Каждый день в 19.00.

19:00 Минск. Лошица vs Шабаны 👏

19:00 Кастрюли - к бою! 🥁

19:00 Автомобилисты требуют перемен со столичных улиц и парковок 🚘

19:00 На даче, во дворе, дома. Мы - везде! ✊

19:00 Дзержинск с нами - каждый день! ❤️