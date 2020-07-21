Украинцам больше остальных выдают вид на жительство в Польше 1 21.07.2020, 19:52

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Белорусы – на втором месте.

В 2020 году количество иностранцев с действующим видом на жительство в Польше превысило 450 000 человек. Половина из них граждане Украины – 237 000 человек. Об этом LIGA.net сообщил Якуб Дудзяк, пресс-секретарь Управления по делам иностранцев в Польше.

В первой половине 2020 года количество иностранцев, проживающих на территории Польши, выросло на 27 000 человек. Большинство из них тоже украинцы – 21 800 человек. На втором месте граждане Беларуси – 2400 человек, на третьем – граждане Грузии – 1500 человек.

В ведомстве отмечают, что иностранцы предпочитают поселяться в крупных городах.