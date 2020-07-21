Соратник Тихановского: Сергей в СИЗО поднимает боевой дух 4 21.07.2020, 20:03

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Фото: «Радыё Свабода»

Народный блогер громко поет «Разбуры турмы муры».

Владимир Наумик из Гродно, который находится под следствием по делу Тихановского, был неожиданно освобожден из СИЗО 9 июля. Он рассказал «Радыё Свабода» о том, как Сергей поддерживает заключенных и поднимает в СИЗО боевой дух.

«Тихановский в СИЗО тоже кричал своим басом, пел песни, за стеной было слышно: «Разбуры турмы муры». Поднимал боевой дух... Когда на третий день нас повели в душ, он кричал, что оставил шампунь в душе. Кто хотел, мог пользоваться. Нам дали только кусочек хозяйственного мыла. Было очень радостно сходить в душ с этим пахучим шампунем», - говорит Владимир.