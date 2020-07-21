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Житель Могилева: Люди во дворе зааплодировали в ответ

  • 21.07.2020, 20:42
Житель Могилева: Люди во дворе зааплодировали в ответ

Как жители Могилева участвуют во Флешмобе солидарности.

"Я уже почти разочаровался в соседях думал что до самых выборов на пару еще с одним-двумя жильцами нашего дома буду колошматить по тазикам в окне на флешмобе, - пишет в чате житель Могилева. - Но сегодня прямо мне один чувак надежду подарил.

Водитель, тоже сосед, из дома напротив, ровно в семь открыл багажник, а там - крутейшая стереосистема. Врубил "Стены". А люди во дворе зааплодировали в ответ! Я прямо от неожиданности поперхнулся. Еще сильнее стал стучать, потому что он поставил на полную громкость. Ну конечно, куда мне до его саунда!

К сожалению не успел с ним переговорить, завтра обязательно скоординируем наши действия!"


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