Зеленский выполнил требование луцкого террориста 5 21.07.2020, 21:35

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фото: Офис президента Украины/Facebook

Президент Украины опубликовал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне», как того требовал луцкий террорист Максим Кривош, передает «Новое время».

«Фильм «Земляне» 2005 года — смотреть всем», — сказал он на камеру.

Максим Кривош требовал первых лиц государства опубликовать видео со словами «Я — террорист в законе», а от Зеленского он хотел услышать призыв смотреть фильм «Земляне».

В Офисе президента Украины сообщили, что террорист согласился отпустить трех заложников после того, как поговорил с Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что Кривош отпустил из автобуса трех человек — беременную женщину и подростка, а также пожилую женщину.