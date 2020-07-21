В Чашникском районе возле деревни гулял зубр 21.07.2020, 21:48

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Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Возле деревни Вишковичи Чашникского района гулял зубр. При этом животное совсем не боялось людей, которые собрались на него посмотреть, пишет газета «Чырвоны прамень».

Зубр забрел на лужайку возле деревни и спокойно гулял между двумя копнами сена. Животное совершенно не беспокоили люди, которые собрались посмотреть на неожиданного гостя. Затем зубр пошел в лес.

фото с сайта: tut.by

Директор районной организации «Белорусского общества охотников и рыболовов» Владимир Буевич отметил, что это самец, ему, предположительно, 3−4 года. Специалист пояснил, что иногда зубры отбиваются от стада и отходят на 100 километров. Потом они возвращаются к сородичам.

Зубры занесены в Красную книгу Беларуси. Наибольшее их количество обитает в Беловежской пуще.

Осенью прошлого года зубра видели и в окрестностях Толочина.