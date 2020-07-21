Спецназ освободил заложников в Луцке после штурма 8 21.07.2020, 21:56

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Все заложники целы.

Около 21.40 к автобусу, в котором Максим Кривош почти 12 часов удерживал заложников, подъехал БТР, и силовики вошли в салон. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал «Украина 24».

Луцкий телеканал «Перший» сообщил, что Кривош сдался силовикам. В то же время на трансляции были слышны выстрелы уже после того, как террорист сдался.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире «Украины 24» сказал, что, по имеющейся информации, все заложники освобождены.

Чуть позже в его Twitter появились фотографии с места событий. На них можно увидеть задержанного террориста, лежащего на земле, и автобус — одно его окно разбито. «Все целы», — написал Аваков.

Штурм и освобождение заложников произошли через считанные минуты после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал видеообращение со словами, которые требовал преступник. Сразу после штурма видео пропало из Facebook украинского президента.