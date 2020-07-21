Спецназ освободил заложников в Луцке после штурма

Спецназ освободил заложников в Луцке после штурма8
- 21.07.2020, 21:56
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Все заложники целы.
Около 21.40 к автобусу, в котором Максим Кривош почти 12 часов удерживал заложников, подъехал БТР, и силовики вошли в салон. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал «Украина 24».
Луцкий телеканал «Перший» сообщил, что Кривош сдался силовикам. В то же время на трансляции были слышны выстрелы уже после того, как террорист сдался.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире «Украины 24» сказал, что, по имеющейся информации, все заложники освобождены.
Чуть позже в его Twitter появились фотографии с места событий. На них можно увидеть задержанного террориста, лежащего на земле, и автобус — одно его окно разбито. «Все целы», — написал Аваков.
Штурм и освобождение заложников произошли через считанные минуты после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал видеообращение со словами, которые требовал преступник. Сразу после штурма видео пропало из Facebook украинского президента.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020