Эксперимент Игорь Яковенко

21.07.2020, 22:34

1,338

Путин все делает за оппозицию сам.

"Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" - "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет".

Дискуссии политологов, наблюдающих то что сегодня происходит в России, все больше напоминают этот диалог из "Мертвых душ". Путин словно специально ставит на парализованном теле России все новые эксперименты. Очередной – назначение одного из самых презираемых политических клоунов на пост губернатора Хабаровского края вместо избранного и поддерживаемого большинством населения Сергея Фургала.

Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края на год. Продержится ли в протестном Хабаровске человек, главными достоинствами которого были идеи запретить в России доллар, покрасить Кремль в белый цвет, запретить геям донорство крови и заменить гимн на "Боже, царя храни"? Человек, который никакого отношения к краю не имеет и назначен Москвой, против диктата которой был направлен хабаровский протест, небывалый по своему масштабу и упорству.

Личностные политические ресурсы у Дегтярева равны нулю. Он это продемонстрировал на выборах мэра Москвы, когда занял предпоследнее место с результатом 2,86%.

Ресурсы партии ЛДПР, членом которой является Дегтярев, обнулились в результате двойного предательства. Сначала главарь ЛДПР предал хабаровчан, заявив, что партия не имеет никакого отношения к протестам. Затем Ж. предал своего однопартийца Фургала, согласившись с тем, что Путин отправил Фургала в отставку и назначил врио губернатора Дегтярева. В знак протеста двое местных депутатов от ЛДПР уже вышли из этой партии. Полагаю, что поддержка ЛДПР Дегтяреву в этой ситуации точно не поможет.

Назначивший его Кремль способен обеспечить своему ставленнику поддержку федеральных СМИ. После назначения Дегтярева государственные медиа заметили, наконец, что на карте существует Хабаровск и что там что-то происходит. Телевизор, который почти две недели не видел многотысячных акций протеста, вдруг стал интенсивно освещать каждый шаг назначенца по дальневосточной земле. Вероятно, в результате плотности новостей с участием Дегтярева, какая-то часть хабаровчан узнает, как зовут ставленника Кремля и как он выглядит. Но этого будет явно недостаточно для выигрыша выборов через год, и недостаточно даже для того, чтобы усидеть этот год в губернаторском кресле.

Кроме медийной поддержки в кремлевское приданное Дегтярева могут войти деньги для раздачи "подарков" местному бизнесу и чиновникам, чтобы обеспечить их лояльность, а главное, силовое прикрытие федеральной Росгвардии, полиции, ФСБ, прокуратуры и прочей опричнины.

Первое свидание Дегтярева с Хабаровском прошло в весьма своеобразном, я бы сказал, постмодернистском режиме. Заполнившие площадь перед домом правительства хабаровчане скандировали: "Дегтярев, выходи!", "Путин – вор!", а также "Чемодан – вокзал – Самара!". Последнее, явно в адрес Дегтярева, поскольку Путину в Самаре делать совершенно нечего.

Дегтярев на площадь не вышел и от назначенной заранее пресс-конференции отказался, объяснив, что там собралось "журналистов более 50 штук". Видимо, у путинского назначенца острая форма агорафобии, панического страха перед открытыми пространствами и большими скоплениями людей.

Зато перед несколькими сотрудниками местных СМИ, к которым присоединился Нарышкин от "Эха Москвы" - отдельно стоит упомянуть ААВ за изумительный выбор сотрудника для освещения событий в Хабаровске – Дегтярев показал себя с наилучшей стороны. Назвал протест "народным гулянием", посетовал, что "гуляющие" не соблюдают социальную дистанцию, объяснил, что все должны решать "авторитетные люди", из которых он планирует создать "народный совет при губернаторе", рассказал, что в Хабаровск заезжал как-то раз посмотреть хоккейный матч и передал привет Венедиктову, поблагодарив его за то, что тот поздравил его с назначением.

О Фургале назначенец сказал, что он ему сочувствует, и что если его оправдают, то Фургал сможет участвовать в выборах в сентябре 2021 года. Мысль о том, что оправдание Фургала должно повлечь за собой его восстановление в должности, в назначенческую голову не пришла, а среди пятерки тщательно отобранных сотрудников СМИ не нашлось никого, кто задал бы этот вопрос…

Во всей этой истории есть ключевой вопрос. А именно, поступит ли из Кремля команда разгонять протест силой. Очевидно, что для этого придется использовать силовиков из других регионов, поскольку местная полиция и Росгвардия силу к своим протестующим применять не готова. Если Кремль совершит эту очередную глупость, то хабаровский протест, скорее всего, утратит свой удивительно мирный характер. В этом случае ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию и назначенец вполне может не усидеть в своем кресле до сентября 2021 года. Более того, его провал может сработать катализатором цепочки событий, которые ускорят конец режима того, кто его назначил…

Эксперименты, которые ставит над страной Путин, уже не удивляют, а приводят к убеждению в его полной неадекватности. Глядя на сегодняшнюю ситуацию из 2013-го года ясно видишь, что Путин мог бы спокойно править лежа на боку до самой смерти. Полностью зачищенное политическое поле, раздавленная оппозиция, членство в G8, и абсолютно никаких проблем в настоящем и будущем. Точкой невозврата стал Крым, после чего покатилась бесконечная череда глупостей. Путин очень старался не пропустить ни одни грабли на своем пути. Личное участие в завозе в "ДНР" БУКа, из которого сбит Боинг. Олимпиада, утонувшая в моче и допинге. Террористические акты в Европе. Вмешательство в выборы в США. Участие в геноциде сирийского народа. Организация безумного "голосования" по обнулению (щелчком пальцев мог изменить Конституцию – никто бы не пикнул).

Зачем было снимать и сажать абсолютно послушного и системного Фургала, который лебезил и заискивал перед путинской шестеркой Трутневым? "Амурсталь" кто-то не поделил? Рейтингами с Фургалом померялся неудачно? Любая причина выглядит детским садом по сравнению с возможными последствиями для режима. И вот, как завершающая фаза эксперимента – назначение Дегтярева. Трудно придумать более неудачную кандидатуру. Разве что поставить на Хабаровск Милонова или Хирурга…

Судя по всему, Путин не собирается останавливаться в своих дурацких экспериментах. Российской оппозиции можно расслабиться. Путин все сделает за нее сам…

Игорь Яковенко, blogspot.com