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«Всего несколько минут, а польза для общего дела есть»

  • 21.07.2020, 22:38
«Всего несколько минут, а польза для общего дела есть»

Флешмоб солидарности расширяет круг знакомств.

"Хочу поделиться опытом, - рассказывает подписчик одного из протестных чатов. - Время: вечер, 19.00. Дислокация: лавочка у подъезда. В руках - смартфон с любимыми песнями. Как бонус - свежий и немного прохладный, в отличие от душной квартиры, воздух.

Итог - пообщались с пятью людьми. Молодая пара, которая хотела видеть Цепкало среди кандидатов. После разговора воспряли духом. Семейная пара лет 50-и и еще одна соседка. Кажется, немного, но они дальше понесут мысль в сердца и умы своих коллег и друзей. Всего несколько минут, а польза для общего дела есть.

А представьте, что будет, если каждый сделает то же самое! Сарафанное радио было и остается лучшим способом распространения информации".


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