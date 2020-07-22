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Ученые обнаружили необычную активность на одной из ближайших к Земле планет

  • 22.07.2020, 9:24
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Ученые обнаружили необычную активность на одной из ближайших к Земле планет

Что это меняет в Солнечной системе?

Ученые идентифицировали на поверхности Венеры 37 вулканических структур, которые недавно были активными и, вероятно, остаются активными до сих пор. Как сообщает Reuters, это означает, что планета все еще является геологически активной, а не «спящей», как считалось до этого, пишет zn.ua.

В ходе исследования ученые сосредоточили свое внимание на кольцеобразных структурах, которые называют коронами. Их образование вызвано подъемом горячей породы из недр планеты. Ученые смоделировали механизм, с помощью которого формируются вулканические объекты.

Затем они сравнили полученные данные со 133 снимками вулканических корон, которые были сделаны миссией «Магеллан» в 1990-х годах. Оказалось, что 37 из них были активны в последние два-три миллиона лет, что очень мало с геологической точки зрения.

«По моему мнению, многие из этих структур активны и сейчас», - заявил геолог из Университета Мэриленда Лорен Монтези.

Многие из корон Венеры находятся в южном полушарии планеты. В их число входит и гигантская корона Артемиды диаметром 2100 километров.


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