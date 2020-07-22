Дмитрий Полиенко объявил голодовку

Дмитрий Полиенко объявил голодовку1
- 22.07.2020, 8:03
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Об этом рассказал соратник активиста.
Сейчас Дмитрий Полиенко находится в одиночной камере в тюрьме на переулке Окрестина в Минске. Его приговорили к 45 суткам ареста, чтобы изолировать на время предвыборной кампании. О том, что происходит с активистом, «Радыё Свaбода» рассказал Евгений Михасюк, который недавно вышел на свободу после 10 суток ареста.
«Сейчас Дмитрий Полиенко находится в одиночной камере, - сказал он. - Он объявил голодовку, просто лежит, а рядом с дверью всегда стоял охранник. Якобы из-за того, что Дмитрий угрожает навредить себе».
Заключенные, которые были с Полиенко раньше, сказали, что им были предложены некоторые уступки, такие как прогулка, если они убедят активиста прекратить голодовку.
«Врач приходит к нему из следственного изолятора, но для него не вызывается скорая помощь», - говорит Евгений Михасюк.