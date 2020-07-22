Саммит ЕС по финансам завершился большим успехом Польши 22.07.2020, 8:06

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Фото: DPA

Страна оказалась в выигрыше после согласования бюджета ЕС и фондов на восстановление экономики.

«Саммит ЕС в Брюсселе по вопросу финансов завершился большим успехом Польши, польского правительства и премьера Матеуша Моравецкого», - заявил глава Канцелярии Премьера РП Михал Дворчик, сообщает «Польское радио».

Утром пятого дня переговоров лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы и финансовые условия восстановления экономики после пандемии.

Михал Дворчик в эфире Польского Радио отметил, что премьеру Матеушу Моравецкому удалось достичь успеха в Брюсселе на нескольких полях - как по вопросу финансов, так и так называемого механизма правосудия:

«Это успех премьера Матеуша Моравецкого, который, во-первых, отвоевал крупнейшие в истории евросоюзные средства для Польши. А во-вторых, ему удалось заблокировать вредоносную идею о выделении средств по оценочным критериям, позволяющим блокировать доступ некоторых стран к средствам, пользуясь очень нечеткими аргументами. А в последний момент переговоров премьеру удалось договориться о больших средствах для самых бедных регионов».

Михал Дворчик отметил, что фонды ЕС сократились на 22% от предполагаемого ранее, но средства, выделяемые Польше, сократятся всего лишь на 3%. Глава Канцелярии Премьера РП также подчеркнул, что опротестованный Польшей, Венгрией и рядом других стран механизм увязки распределения фондов с оценкой системы правосудия, устанавливал «нечеткие критерии», в связи с чем некоторые страны могли быть подвергнуты шантажу.

Из фондов на восстановление экономики после пандемии и бюджета ЕС на ближайшие 7 лет Польша получит 125 миллиардов евро в форме безвозвратных дотаций и 34 миллиарда евро кредитов.

В общей сложности бюджет ЕС на 2021-2027 согласован на уровне триллиона 74 миллиардов евро, а фонд восстановления - на 750 миллиардов евро.