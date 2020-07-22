Столица Болгарии снова вышла на массовые протесты 22.07.2020, 8:22

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Митинги длятся 13-й день подряд.

Массовые протесты в Болгарии продолжились во вторник, 21 июля, после того, как парламент отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова, сообщает dw.com.

Демонстранты стали собираться перед зданием администрации болгарского президента Румена Радева под девизом "Мы - настоящий вотум недоверия".

Они прошли шествием по Софии, требуя отставки правительства и главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, а также проведения новых выборов. Протестующие временно блокировали транспортное движение в центре болгарской столицы.

Провал пятой попытки вынести вотум недоверия

Ранее в тот же день 124 из 240 членов Народного собрания Болгарии высказались против отставки правительства Борисова. Эта попытка вынести нынешнему правительству Болгарии вотум недоверия стала уже пятой с момента начала его работы в мае 2017 года. Сам Бойко Борисов 21 июля находился в Брюсселе на саммите ЕС.

Как заявила министр труда и социальной политики Денитса Сачева, "правительство должно остаться, выполнять свой мандат и готовиться к регулярным парламентским выборам". "Когда самолет попал в турбулентность, не следует менять экипаж", - приводятся ее слова в материале болгарской редакции DW.

Демонстранты намерены продолжать уличные протесты

Акции протеста идут в Болгарии уже 13-й день. Демонстрантов, обвиняющих правящую национально-консервативную коалицию в коррупции, связях с олигархами и "действиях мафиозного характера", поддерживают президент Радев и оппозиционная социалистическая партия, которая и вынесла вопрос о вотуме недоверия на голосование.

В то же время, протестующие на улице дистанцируются от партии социалистов. "Этот вотум недоверия не имеет ничего общего с нашим вотумом недоверия. Наш продолжится", - цитирует представителя демонстрантов интернет-портал Национального болгарского радио.