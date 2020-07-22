Белорусы вынесли из банков еще $132 миллиона 3 22.07.2020, 8:26

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Главный фактор оттока капиталов - политический.

Нервная обстановка на президентских выборах в РБ привела к оттоку средств физических лиц с валютных депозитов в белорусских банках в июне на 132,2 млн. долларов — до 5 635,6 млн. долларов, сообщает select.by.

В июне прошлого года ничего подобного не наблюдалось, тогда данные депозиты увеличились на 89 млн. долларов. Конечно, снятие средств с депозитов в текущем году отчасти объясняется и падением доходов населения в связи с экономическим кризисом, вызванном пандемией коронавируса, но политический фактор, скорее всего, важнее.

В то же время, величина переводных депозитов физических лиц, то есть, в основном, средств на их банковских карточках, в июне текущего года увеличилась по сравнению с маем на 18,7 млн. долларов — до 1 521,6 млн. долларов. Год назад прирост был больше и составлял 50,8 млн. долларов.

В сумме величина депозитов физических лиц в иностранной валюте сократилась за июнь текущего года на 113,5 млн. долларов и составила 7 157,2 млн. долларов.

Средства юридических лиц в иностранной валюте в белорусских банках в июне снизились по сравнению с маем на 39,9 млн. долларов и составили на 1 июля 4 356,8 млн. долларов. При этом срочные депозиты предприятий даже увеличились на 57,3 млн. долларов — до 2 270,1 млн. долларов. Но их переводные валютные депозиты сократились на 97,3 млн. долларов и составили на 1 июля 2 086,6 млн. долларов. В июне прошлого года ситуация была противоположной — тогда срочные валютные вклады сократились, а переводные выросли.

В сумме валютные депозиты населения и предприятий в июне снизились по сравнению с маем на 153,4 млн. долларов — до 11 514 млн. долларов. За полугодие они сократились примерно на полмиллиарда долларов.

В рублевом выражении валютные депозиты за месяц снизились на 518,9 млн. рублей и составили на 1 июля 27 642,8 млн. рублей.

Стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в июне также сократилась по сравнению с маем, но ненамного: на 8,6 млн. долларов (до 548,8 млн. долларов). Год назад данный параметр уменьшился намного больше: на 121,6 млн. долларов.

Величина депозитов драгоценных металлов в банках за июнь текущего года снизилась на 0,3 млн. долларов — до 41 млн. долларов. В июне прошлого года данный параметр сократился на 5,4 млн. долларов.