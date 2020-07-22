«Люди, которых Саша 3% считает своими, сомневаются в нем» 5 22.07.2020, 8:41

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Самозванец не доверяет своей «вертикали».

Трехпроцентный продолжает колесить по стране общаясь с "активом областей". Вы спросите, а кто его «актив»? Отвечаю: идеологи и прикорытники, пишет телеграм-канал «Типичная Беларусь».

Почему встречается с прикорытниками, а не с простыми людьми? Здесь все просто. Появление Бабарико и Цепкало воодушевило не только людей, но и чиновников, которые услышав грамотные речи претендентов, поверили им и даже подписывались за их выдвижение.

Люди, которых трехпроцентный считает своим активом - сомневаются в нем.

Можно отметить следующее:

Самозванец не доверяет вертикали, которую он выстраивал 26 лет. Это прежде всего относится к чиновникам в регионах, которые работают «на земле».

«Пряников» на прикорытников уже не хватает.