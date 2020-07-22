Казахский конкурент COVID-19: за что Китай мстит Нур-Султану 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

22.07.2020, 8:53

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Фото: iz.ru

Пекин заявил, что в Казахстане - эпидемия нового вируса, вызывающего пневмонию.

Китай принялся энергично муссировать тему о том, что в Казахстане якобы выявлен некий новый вирус, вызывающий пневмонию. Еще 9 июля, как сообщает CNN, посольство КНР в Нур-Султане опубликовало сообщение для китайских граждан, проживающих в Казахстане, в котором утверждается, что новый вирус унес жизни уже 1770 человек.

Тему подхватили в Германии, с начала пандемии Covid-19 сталкивающейся с информационным и дипломатическим прессингом Поднебесной, власти которой стремятся преуменьшить свою роль в распространении дезинформации о коронавирусе.

Так, 12 апреля Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники писала, что Пекин по дипломатическим каналам пытался склонить отдельных немецких чиновников к сотрудничеству – помочь с распространением нарративов КНР.

26 апреля в материале Die Welt появилась информация, базирующаяся на ответе МВД Германии на запрос депутата Бундестага Маргарете Баузе ("Зеленые"), подтверждающая факт такой просьбы.

И вот 20 июля в немецкой прессе снова нашлось место Китаю. Газета Frankfurter Rundschau публикует статью о вирусе в Казахстане, в которой, в частности, пишет, что "Китай не может успокоиться во время пандемии коронавируса".

В материале подается мнение посольства КНР, позиция правительства Казахстана, опровергающего утверждения китайской стороны.

Вроде бы все правильно с точки зрения журналистских стандартов. Однако статья прописана таким образом, что читатель в итоге может поверить, что в Казахстане действительно что-то не чисто.

В ней приводится заявление министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя о том, что в стране были зафиксированы в том числе некоторые случаи пневмонии "неустановленного происхождения".

А завершается материал так: "Умерли ли люди от коронавируса и были ли заражены им или же распространяются другие вирусы, вызывающие пневмонию, еще предстоит выяснить". В то же время нет смысла оспаривать сам факт старта китайской информационной кампании, направленной против Казахстана.

Один пояс – два пути

Почему же Китай запустил против Казахстана эту волну, докатившуюся до Европы, в частности до Германии?

Страны, вроде бы, не так давно были партнерами, активно развивали региональное сотрудничество. В особенности после запуска в 2013 г. детища Си Цзиньпина – проекта "Новый шелковый путь" ("Один пояс – один путь").

Странам Центральной Азии отводилась роль транзитных зон для китайского экспорта в страны Персидского залива и Европу.

Центральная артерия – это Пакистан, Афганистан, Иран. Северный (в Европу) Казахстан и Россия.

Нур-Султан (тогда еще Астана) и Нурсултан Назарбаев (тогда еще официальный президент) активно включились в реализацию китайского проекта.

В 2015 г. ряд инициатив, в рамках "Нового шелкового пути", были включены Назарбаевым в экономическую антикризисную программу "Сто шагов".

Однако спустя пять лет Китай из казахстанской повестки дня вычеркнули. О чем свидетельствует представленная правительством Казахстана в первой половине июня программы по восстановлению экономического роста. В ней Китай даже не упоминается.

Вместе с тем, Пекин начал уделять больше внимания Узбекистану. Также в начале июня по железнодорожной ветке, проложенной в обход Казахстана, Китай отправил первый товарный состав в Ташкент.

Параллельно власти Узбекистана объявляют о запуске масштабной программе по ремонту 20 тыс. км дорог в Ферганской области. Естественно, в рамках проекта "Один пояс – один путь", т.е. на деньги Китая.

Горшки побили

Очевидно, что пути Казахстана и Китая разошлись.

Причина кроется в следующем: Казахстан, который еще несколько лет назад столкнулся с гибридными притязаниями Кремля на свою территорию, что повлекло за собой резкое охлаждение в отношениях, теперь оказался в аналогичной ситуации уже при участии Китая. В информационном пространстве которого все чаще циркулируют темы правомерности посягательства Китая на территории Казахстана и, якобы, желания казахов вернуться в объятия Поднебесной.

Бывший казахстанский дипломат, а ныне политолог Казбек Бейсебаев, как пишет "Эхо Казахстана", в свою очередь, отметил, что еще во времена СССР Пекин намекал Москве на то, что территория тогдашней КССР до расположенного в центре страны озера Балхаша, т.е. огромный кусок юго-восточной части Казахстана, принадлежит Китаю, поскольку некогда "казахи признавали власть Империи Цин".

Налицо возрождение китайской вариации российского "Крымнаша" – "Балхашнаш".

Предпосылками для усиления информационного давления Китая послужило немалое вовлечение КНР в экономические процессы Казахстана, который, отмечает "Эхо Казахстана", должен Пекину больше $20 млрд. Это раз. Два – доля госкомпаний КНР в местных проектах по добыче нефти достигает уже 22%.

И все же Нур-Султан и Нурсултан, несмотря на зависимость от Китая, рискнули пойти против Китая, посягнувшего на суверенитет Казахстана.

Очередная публикация в китайских СМИ, а именно на сайте sohu.com, с заголовком "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай", привела к дипломатическому скандалу. 20 июня МИД Казахстана вызвал на ковер посла Китая Чжан Сяо и выразил ему протест.

Китай, не мешкая, интенсифицировал медийное давление, зайдя с другой стороны – вбросив уже официально тезис-намек на то, что новая угроза для мира, который далек от успеха в войне с Covid-19, зарождается в Казахстане.

Плюс, для КНР, располагающей существенными информационными ресурсами и влиянием, в том числе на Европейский союз, это отличная возможность увести тему коронавируса, его происхождения и китайской кампании по дезинформации на задний план, вбросив известия о новой — теперь уже не китайской — биологической угрозе человечеству.

Владислав Гирман, «Деловая столица»