Нефть больно ударила по Саше Таракану 3 22.07.2020, 8:57

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Импорт «черного золота» в Беларусь сократился в два раза.

После резкого увеличения поставок российской нефти в апреле, когда на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступило нефти больше, чем за весь первый квартал, в мае объемы импорта сократились почти в два раза, пишет «Завтра твоей страны».

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Беларуси по итогам торговли между Беларусью и Россией в январе-мае 2020 года.

В январе текущего года в Беларусь было ввезено 509, 3 тыс. тонн российской нефти, в феврале — 392,9 тыс. тонн, в марте – 654,8 тыс. тонн. В апреле объемы импорта резко выросли и впервые в этом году превысили один миллион тонн – 1 659, 3 тыс. тонн. Однако в мае поставки пошли на убыль: в этом месяце Беларусь получила из России 867,8 тыс. тонн нефти.

В целом за январь-май этого года Беларусь купила 4 048, 1 тыс. тонн российской нефти на сумму около 689,8 млн долларов. В физическом выражении это 57,6% к аналогичному периоду прошлого года, в стоимостном — всего 25,3%.

Падение в этом году товарооборота между странами во многом обусловлено сокращением доли нефти во взаимной торговле. По итогам пяти месяцев он составил около 10,8 млрд долларов, что на 22,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт из России уменьшился на 32,5% (до 5,8 млрд долларов), экспорт белорусских товаров – на 6,2% (почти до 5 млрд. долларов).