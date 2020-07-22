Белорусы зарубежья запустили новый флешмоб 4 22.07.2020, 9:02

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Инициатором стала наша соотечественница из Бразилии.

Флешмоб «Беларускі строй» запустили инициативы «Tradycyja» и «Традыцыйны строй». Инициативу уже поддержали белорусы зарубежья из Германии, США и России, сообщает tut.by.

— Беларускі строй — гэта наша ідэнтычнасць, наша сувязь з продкамі і з народам, нават калі мы далёка адно ад аднаго, гэта дапамагае адчуць еднасць і сваю самасць, падтрымаць сваіх, — рассказала инициатор флешмоба Воля Франко, белоруска из Бразилии.

Посмотрите, как люди преображаются, надевая традиционный костюм!