Россияне добились освобождения шамана Габышева 1 22.07.2020, 9:13

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Фото: чита.ру

Александр Габышев будет подавать апелляцию на действия властей.

Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Путина, выписали из психоневрологического диспансера, сообщает координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников на своей странице в фейсбуке. По словам юриста, накануне была проведена психиатрическая экспертиза, а 22 июля врачебная комиссия приняла решение о выписке.

"Наши с вами усилия в итоге дали результат. Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", – подчеркнул Прянишников.

В интервью "МБХ медиа" Прянишников добавил, что 5 августа состоится заседание по апелляции на отказ признать незаконной принудительную госпитализацию шамана в психдиспансер.

Габышева силовики задержали 12 мая и увезли в психиатрическую больницу. Все это произошло без соответствующего решения суда. Ранее якутского шамана пытались поместить в обсерватор для заразившихся коронавирусом.

Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. После чего психдиспансер подал иск о недобровольной госпитализации Габышева, в котором заявил, что до этого он якобы добровольно проходил лечение в этом медучреждении. Суд иск удовлетворил.

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью "изгнать Путина" из Кремля. После того как он прошел часть пути, его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Также в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Позже его выпустили под подписку.

В январе 2020 года шаман объявил о новом походе на Москву для "изгнания президента", начать который он собирался в июне.