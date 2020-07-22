Светлана Тихановская отправляется в первую поездку по городам Беларуси 4 22.07.2020, 9:21

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Фото: belsat.eu

Опубликован график митингов с участием кандидата в президенты.

Уже завтра кандидат в президенты Светлана Тихановская отправляется в первую совместную поездку по городам Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Приходите на встречу-митинг в своем городе и приводите друзей, родителей, бабушек и дедушек!

График митингов с участием кандидата в президенты

23 июля

19:00

Борисов

Площадка около универмага ОАО "Веста-Борисов" ( ул.Гагарина 105а)

24 июля

13:30

Глубокое

Площадка возле супермаркета "Белмаркет" (Ленина, 107Б)

24 июля

16:30

Новополоцк

Вход в городской парк культуры и отдыха (район дома № 1 по ул.Парковая)

24 июля

19:00

Витебск

Парк культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки