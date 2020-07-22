Светлана Тихановская отправляется в первую поездку по городам Беларуси

Светлана Тихановская отправляется в первую поездку по городам Беларуси4
- 22.07.2020, 9:21
- 2,132
Опубликован график митингов с участием кандидата в президенты.
Уже завтра кандидат в президенты Светлана Тихановская отправляется в первую совместную поездку по городам Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
Приходите на встречу-митинг в своем городе и приводите друзей, родителей, бабушек и дедушек!
График митингов с участием кандидата в президенты
23 июля
19:00
Борисов
Площадка около универмага ОАО "Веста-Борисов" ( ул.Гагарина 105а)
24 июля
13:30
Глубокое
Площадка возле супермаркета "Белмаркет" (Ленина, 107Б)
24 июля
16:30
Новополоцк
Вход в городской парк культуры и отдыха (район дома № 1 по ул.Парковая)
24 июля
19:00
Витебск
Парк культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки