«Сотрудник милиции сказал, что меня отпустят из ИВС, если мои родители-журналисты не будут ничего писать» 21 22.07.2020, 9:42

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Фото: Белапан

В Гомеле сына журналистов судят сына за «мелкое хулиганство».

20 июля суд Центрального района Гомеля начал рассмотрение административного протокола, составленного участковым Центрального РОВД Кравченко на 18-летнего гомельчанина Юрия Германовича. Процесс ведет судья Олеся Осипова, сообщают naviny.by.

Согласно протоколу, утром 3 июля молодой человек «из хулиганских побуждений, назойливо приставал к гражданам, хватал их за руки, мешал их свободе передвижения, чем испугал их». Рапорт, на основании которого составлен протокол, написал сотрудник ОМОН Евгений Архипенко.

В ходе показаний в суде Юрий Германович не признал своей вины и сообщил что утром 3 июля шел с другом на пляж реки Сож. На улице Трудовой к ним подошли двое незнакомых, в штатском, мельком показали какое-то удостоверение и провели осмотр их вещей. Они препроводили молодых людей в микроавтобус, в котором находились другие сотрудники ОМОНа, а затем отвезли их в Центральный РОВД.

«Нам никто не объяснял причины задержания. В Центральном РОВД мне сказали, что на меня нужно составить протокол. Я не совершал никаких противоправных деяний… Меня доставили в ИВС. Там незнакомый сотрудник милиции сказал, что меня отпустят из ИВС, если мои родители, а они журналисты, не будут ничего писать. А если они будут писать, то меня посадят на два года», — рассказал на суде Германович.

Парень учится в музыкальном колледже, на лето устроился на работу, до сих пор ни разу не привлекался к административной ответственности.

К его родителям — журналисту БелаПАН Алене Германович и журналисту «Комсомольской правды в Белоруссии» Павлу Мицкевичу ранее приезжали сотрудники милиции, проводили «профилактические беседы» о недопустимости нарушения законодательства. Журналисты считают, что преследуя сына, который не совершал никаких противоправных действия, милиция оказывает давление на них.

«Нет граждан, обиженных, испуганных, которых Юра якобы хватал за руки. Нет видезоаписи — судья отказалась приобщать ее к делу. А именно на видезоаписи с камер наблюдения было бы отчетливо видно — было совершено правонарушение или нет. На суде прозвучала истинная причина задержания моего сына. Отец несовершеннолетнего Игоря Матюшкина, задержанного вместе с нашим сыном, предоставил запись телефонного звонка. Там отчетливо слышно, что участковый говорит: «Вашего сына забрал ОМОН, он у нас. Но ничего страшного. Он просто шел рядом с товарищем, ну немножко таким, с оппозиционными наклонностями». Так это истинная причина задержания, выходит?» — заявила в суде Алена Германович.

На суде свидетель, 15-летний Игорь Матюшкин, подтвердил показания Юрия Германовича. Он заметил, что с ним в Центральном РОВД проводилась беседа и письменный опрос. Но в деле этого опроса нет. Милиция не имела права проводить его опрос без присутствия законных представителей.

И Юрий Германович, и отец Игоря Матюшкина подали заявления в прокуратуру на незаконное задержание.

Следующее заседание состоится 28 июля. Судья вызвала свидетелей — сотрудников ОМОНа, но отклонила ходатайство адвоката приобщить к делу записи камер наблюдения.