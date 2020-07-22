Зеленский раскрыл подробности переговоров с луцким террористом 22.07.2020, 9:49

4,897

Владимир Зеленский

Президент Украины отметил, что предлагалось провести спецоперацию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности телефонного разговора с луцким террористом Максимом Кривошем, который держал 13 заложников в автобусе.

Об этом он рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

По словам Зеленского, с Кривошем на протяжении 9 часов беседовали и психологи, и переговорщики, а он угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования.

«Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места», — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что предлагалось провести спецоперацию, которая неизвестно, чем бы закончилась.

«Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться иметь возможность, чтобы он отпустил людей», — сказал он.

По словам Зеленского, его предупредили, что террорист говорит со всеми 10−15 секунд и немного дольше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку.

«Мы с ним говорили 7−10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео», — отметил Зеленский.

По его словам, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет.

«Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека… Мы имеем результат — все живы», — сказал президент.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил президента Владимира Зеленского, благодаря которому удалось освободить всех заложников, и назвал фильм «Земляне» «хорошим».

Напомним, что 21 июля в центре Луцка мужчина захватил пассажирский автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а на окнах автобуса остались следы от пуль.

В автобусе находилось 13 заложников. У преступника при себе была взрывчатка и оружие.

В МВД сообщили, что мужчина сам позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой». Позже стало известно, что его настоящее имя — Максим Кривош.

Он требовал, чтобы первые лица страны сказали на камеру, что они «террористы в законе», а от президента Владимира Зеленского — призвать смотреть фильм Земляне. Зеленский выполнил требование, а террорист отпустил трех заложников. Вскоре правоохранителям удалось задержать Кривоша и освободить остальных. Они провели в автобусе больше 12 часов.