Валерий Карбалевич: Лукашенко показал всем, что он слабак 14 22.07.2020, 9:59

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Избирательная кампания в Беларуси приобретает новый смысл.

Регистрация кандидатов в президенты 14 июля не принесла сенсации. Главный оппонент Лукашенко, находящийся за решеткой Виктор Бабарико, не был зарегистрирован, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье на сайте «Свободные новости плюс».

Причины отказа в регистрации, озвученные ЦИК, были очень сомнительными. «Выводы» ЦИК были основаны на предварительной информации следственных органов. Игнорируется принцип презумпции невиновности, согласно которому преступление любого гражданина может быть признано только судом.

В любом случае, в белорусских «выборах» в очередной раз пробито дно.

Собственно говоря, после ареста В. Бабарико другого решения по его кандидатуре и не могло быть. Было бы странным и нелогичным решение отправить главного конкурента за решетку и оставить его фамилию в избирательном бюллетене. Ведь заключение в тюрьму основного конкурента — это больший удар по легитимности победы А. Лукашенко, чем его нерегистрация.

И уж было бы совершенно нелогично регистрировать Виктора Бабарико после того, как подписи в поддержку Валерия Цепкало были забракованы. Ведь тогда все голоса сторонников последнего перешли бы к В. Бабарико.

Тогда что означало заявление А. Лукашенко от 12 июня о будущем В. Бабарико: «Я хочу, чтобы он пошел на выборы…»? Видимо, власти рассчитывали, что после ареста В. Бабарико популярность альтернативного кандидата резко упадет, и в таком случае он не будет представлять опасности даже в случае регистрации. Но все получилось с точностью до наоборот, общественная поддержка В. Бабарико, напротив, возросла.

Лукашенко не стал рисковать и руками ЦИК выбросил В. Бабарико из избирательного процесса. Вслед за Сергеем Тихановским и Валерием Цепкало.

Но такое решение означает серьезные перемены в политической жизни Беларуси.

Лукашенко не может скрыть от населения, что испугался реальной конкуренции с сильными оппонентами. И теперь главными его соперниками стали женщины. Теперь он вынужден показывать всем — обществу, номенклатуре, иностранным субъектам, что он слабак, что его легитимность сомнительна. И что вся эта информация о рейтинге в 76% — туфта. Ибо с таким рейтингом можно было регистрировать всех альтернативных кандидатов.

В тот же день, 14 июля, по всей Беларуси прошли акции протеста против таких итогов регистрации. На другой день несколько тысяч человек пришли в ЦИК для подачи жалоб на незаконное решение, очередь растянулась более чем на километр. Было подано около 5 тысяч заявлений, после чего ЦИК отказалась принимать жалобы.

Вокруг Светланы Тихановской сегодня сосредоточен протестный потенциал общества. Голосование за нее — это не выборы нового президента, а голосование против А. Лукашенко. Это просто способ избавиться от единоличной власти одного человека. И теперь другие кандидаты оказываются вне игры. Логика политического процесса вытолкнула Светлану, первоначально технического кандидата, на пик предвыборной борьбы. Так бывает, что история выбирает своими агентами совершенно неожиданных персонажей.

Избирательная кампания приобретает новый смысл.