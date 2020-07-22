Армения заявила об атаке азербайджанского спецназа на свою позицию 22.07.2020, 10:13

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В Баку это отрицают.

Около 22:30 азербайджанский спецназ попытался атаковать боевую позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении, но нападение удалось отразить. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, сообщает «Новая газета».

По ее словам, в результате произошедшего азербайджанские военные понесли «значительные потери». Жертв с армянской стороны не было. В Минобороны также говорили об азербайджанских спецназовцах, которые «оказались в ловушке».

В Минобороны Азербайджана назвали сообщение Еревана выдумкой и дезинформацией, а также предположили, что на позициях Армении могла произойти «очередная перестрелка между армянскими военнослужащими».

«Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь. Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее были слышны выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении», — заявили в пресс-службе ведомства.

Позже в Минобороны Армении сообщили о затишье на границе с Азербайджаном.

Боевые действия на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха начались 12 июля после взаимного обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Армения, и Азербайджан сообщали о нескольких жертвах и раненых среди военнослужащих и мирных жителей.