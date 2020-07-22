«Каждый день получаю невероятную энергию от Флешмоба солидарности» 22.07.2020, 10:24

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Минчане активно поддерживают политзаключенных и медиков.

Участники чата «Страна для жизни» Фрунзенского района Минска обсуждают Флешмоб солидарности, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Выходил шуметь на балкон. Мужик с собакой поднял кулак и крикнул мне «Молодец». Две девочки проходя под моим балконом засмеялась и начали хлопать в ладошки. Чувак с кастрюлей из двенадцатиэтажки как всегда не подвёл. Спасибо всем за поднятое настроение», - пишет минчанин.

«У меня с Флешмобом все хорошо. Как минимум, четыре квартиры сидит на балконе или в окне все 2 песни. У меня большой флаг, у другого громкая музыка - все это залог успеха. Люди с противоположных домов - пару квартир - тоже на постоянной основе выходят в 19:00. Несколько проезжающих машин сигналят каждый день, проходящие люди всегда поддерживают и махают.

Сегодня такое чувство небольшая группа людей (4-5 человек) специально пришли к окнам чтобы поучаствовать с нами. Я каждый день получаю невероятную энергию от Флешмоба. Улица Горецкого, приезжайте и убедитесь сами», - пишет еще один участник акции.

«Все больше людей собираются в 19.00 во дворе, чтобы и музыку послушать, и новости обсудить. Мне кажется, нужно запускать идею в народ», - считает житель микрорайона Каменная горка.

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