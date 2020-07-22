Затрещит ли федерация по швам? 4 Александр Морозов, «Главред»

22.07.2020, 10:30

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Фото: Reuters

Произошел грандиозный провал политики Кремля в отношении Дальнего Востока.

Протесты, вспыхнувшие в Хабаровске, не закончатся быстро – еще в течение недели-двух, а, может, и месяца будет сохраняться напряжение. Тем более, и другие города Дальнего Востока также встревожились событиями, которые разворачиваются в Хабаровске.

Однако говорить о том, что этот протест совершит какой-либо радикальный перелом во внутренней политике России, не приходится. Потому что, несмотря на то, что это важное и масштабное событие, в прошлом Кремль неоднократно гасил региональные конфликты и небезуспешно.

Посмотрим, что будет недели через две. Ведь Москва бросила большие силы на то, чтобы подавить или как-то микшировать этот конфликт.

Кроме того, история с Хабаровском важна и тем, что показывает не просто региональный протест, а демонстрирует очень характерную реакцию российского населения на ситуацию после, так называемого, "обнуления" президентских сроков Путина, т.е. после конституционной реформы. События в Хабаровске говорят о том, что, если бы в ближайшее воскресенье в Российской Федерации проходили президентские выборы, то Владимир Путин, по всей видимости, просто проиграл бы во втором туре во многих регионах. Поскольку попытка отнять губернатора Хабаровского края, т.е. действия Москвы, вызывают массовое отторжение.

Хабаровский протест является свидетельством того, что вся кремлевская политика в отношении Дальнего Востока – провалилась.

Было множество кремлевских идей, планов и проектов – корпорация Дальнего Востока, развитие Дальнего Востока в качестве "моста в Китай и т.д. Однако теперь стало очевидно, что все московские фантазии разбиваются о реальность жизни этого края и Дальнего Востока в целом.

Однако образование какой-либо "Дальневосточной республики" в результате нынешних протестов, на мой взгляд, совершенно исключено. Когда говорят о возможном распаде Российской Федерации, забывают о том, что все территории РФ за постсоветское 20-летие очень привыкли к централизованному бюджетному финансированию и оторваться от глобального российского бюджета ни один регион пока не решится.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова, «Главред»