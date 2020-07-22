Ученые расшифровали загадочные надписи древних майя 22.07.2020, 10:43

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Они относятся к периоду правления одной из сильнейших династий.

Мексианские исследователи расшифровали повествование об одной из сильнейших династий майя, которая правила в городе Коба на протяжении почти трехсот лет между примерно 500 и 780 гг. н.э, сообщает popmech.ru.

Этот город расположен на полуострове Юкатан, на территории штата Кинтана-Роо современной Мексики. В период рассвета цивилизации майя Коба был одним из крупнейших городов на полуострове.

Исследования велись здесь силами археологов из Национального института антропологии и археологии на протяжении последних десяти лет. В городе находится довольно много построек и каменных церемониальных дамб — всего около 120 км². Ученым удалось расшифровать надписи, которые были идентифицированы на различных культовых и инженерных сооружениях. По мнению исследователей, речь идет об именах четырнадцати правителей из одной династии, которая относится к раннему классическому периоду. Это было время максимально рассвета города.

Имя основателя диннастии — Джунпик Ток, исследователи примерно переводят как- «Тот у кого 8000 кремней». Также, что примечательно, в династии ученые идентифицировали и женщину — Исик … Йопаат (ее имя исследователи расшифровали не до конца), которая правила городом на протяжении 40 лет в начале 7 века. Этот факт является не совсем типичным для майя, хотя подобные примеры есть.

Помимо этих двух правителей, археологи расшифровали или частично расшифровали и другие имена — Кахта Читама, Уксмана, Кавиила, Йопаата Тадж-Наджа, Кахка, Каломте и Ксамана Кавиила.

Коба оставался значимым центром до примерно 1000 г. н.э. И далее вплоть до прихода испанских завоевателей около 1550 г. имел скорее ритуальное значение. С приходом конкистадоров город был оставлен своим жителями.