Стало известно, когда полностью восстановится рынок труда в Германии 22.07.2020, 11:26

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Стратегия немецких кампаний оказалась успешной.

Германскому рынку труда потребуется до трех лет, чтобы восстановиться после кризиса, связанного с пандемией. Такое мнение высказал Детлеф Шеле (Detlef Scheele), глава Федерального агентства по труду (BA), в Нюрнберге в беседе с dpa, которую агентство опубликовало в среду, 22 июля, сообщает dw.com.

"Возвращение к нормальным показателям, безусловно, продлится до 2022 или 2023 года", - подчеркнул он. "Тем не менее мы верим, что это возможно", - добавил он.

В Германии работы нет примерно у 2,85 млн человек, из них почти 640 тыс. лишились ее в результате последствий пандемии. Шеле исходит из того, что летом цифры только усугубятся из-за сезонной специфики. Однако, по текущим оценкам, в июле и августе граница в 3 млн не будет превышена. При этом эксперт оговорился, что нынешний кризис не вызван конъюнктурными или структурными соображениями.

Стратегия неполной занятости в Германии работает

В этой связи глава Федерального агентства по труду исходит из того, что восстановление может иметь место, после того как изменятся сопутствующие факторы. Сам по себе "рынок труда находится в хорошем состоянии", уверен Детлеф Шеле. Выбранная целым рядом компаний стратегия неполной занятости работает, "на данный момент мы не видим никаких признаков большой волны увольнений", считает он. Ситуацию в гастрономии или с простоем культурных учреждений специалист отдельно не затрагивал.

При этом руководитель BA отметил, что в ряде профессий отмечается даже нехватка кадров - речь идет в первую очередь о сфере ухода за больными и пожилыми.