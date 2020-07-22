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Ольга Северинец: Сегодня Павел выходит на свободу

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  • 22.07.2020, 11:33
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Ольга Северинец: Сегодня Павел выходит на свободу
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Он провел в тюрьме на Окрестина 45 суток.

Сегодня на свободу выходит Павел Северинец. Об этом сообщила его жена Ольга в своем «Фейсбуке».

«Гэта неверагодна, па-мойму.

Сёння а 16.00 вызваляюць Павел Севярынец. Сябры, прыходзьце, калі ласка, сустракаць - зав. Акрэсціна, 36.

Таксама можна каля 17.00 прыйсці сустрэць у нас каля дома - Берута 4, корпус 4».

Напомним, что Павел Северинец был задержан 7 июня. После этого в отношении политика было вынесено, как минимум, три постановления об административных арестах по 15 суток каждое (в сумме 60 суток ареста). Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.


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