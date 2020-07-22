Наталья Радина: В отношении независимых СМИ власти действуют абсолютно подлым образом 22.07.2020, 11:50

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Наталья Радина

Как в Беларуси спецслужбы навязывают редакторам самоцензуру.

Об этом главный редактор Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью российской журналистке, координатору движения «Русь сидящая» Ольге Романовой.

- Ситуация с независимыми СМИ в Беларуси остается тяжелой. Продолжается абсолютно подлая тактика властей в отношении независимых медиа. Когда два года назад власти заблокировали «Хартию-97», я предупреждала, что это будет продолжаться, если не будет сильной кампании солидарности.

Кампания солидарности была, но недостаточная. Все равно белорусские медиа отнеслись к нашей блокировке в ключе: «Ну да, главный оппозиционный сайт, наш конкурент, ну, закрыли - и нам проще будет работать». Это пагубная тактика. Нельзя относиться к коллегам в ситуации, когда их преследуют, как к конкурентам. Я этого никогда не делаю и не советую делать никому. Это всегда чревато тем, что вы будете следующими.

Это мы сегодня и видим. К сожалению, в независимых медиа сегодня - еще и очень большой уровень самоцензуры. Последний скандальный случай был, когда журналист «Радыё Свабода» Игорь Ильяш рассказал о том, как его руководители ходят в КГБ, когда власти недовольны какими-либо статьями. Например, его начальников вызвали в КГБ за статьи, которые журналист делал на Донбассе о белорусах, которые там воюют - как на одной, так и на другой стороне. По словам Игоря Ильяша, после этих походов его начальство заставляло его писать опровержения к собственным статьям и, более того, приносили даже черновики, которые давали спецслужбы. Просто чудовищно.

До этого была информация, которую озвучил в интервью «Вашингтон пост» бывший главный редактор «Еврорадио» Виталий Зыблюк о том, что у белорусских независимых медиа есть «кураторы» из КГБ, которые могут повлиять на формирование контента в этих медиа. Таковы реалии сегодня.

Молчать об этом нельзя — и с точки зрения правозащиты, и с точки зрения журналистской этики.

То, что «Хартия-97» вынуждена работать из-за рубежа - это, конечно, печально, но это пока единственный выход. Потому что мои редактора не находятся под давлением спецслужб - это я гарантирую. А журналисты должны работать спокойно, и это дает нам возможность оставаться независимыми.