«Борщеварка» боится, что наблюдатели на избирательных участках раскроют фальсификации 25 22.07.2020, 11:51

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Лидия Ермошина

Коллаж: соцсети

Количество наблюдателей на участках уменьшат из-за «сложной эпидемиологической обстановки».

Во время заседания Центральной избирательной комиссии 22 июля Лидия Ермошина, сославшись на «сложную эпидемиологическую обстановку», предложила уменьшить количество наблюдателей на участках. Остальные члены ЦИК согласились с ее предложением, сообщает tut.by.

Глава ЦИК заявила о том, что несмотря на то, что «ситуация с коронавирусом улучшается, она все равно продолжает вызывать настороженность».

Она сослалась на данные Минздрава, согласно которым порядка 41 тысяча белорусов являются контактами первого уровня, либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах.

— Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек — в основной день голосования. А в дни досрочного голосования до трех.

Член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик задал вопрос Лидии Ермошиной, есть ли смысл в подобном решении, с учетом того, что во время выборов через участок проходит огромное количество людей.

— Проходимость и нахождение в одном помещении — разные вещи, — парировала глава ЦИК. По ее мнению, такое решение должно быть принято ради физического здоровья и душевного спокойствия членов избирательной комиссии.

Решение было принято практически единогласно.