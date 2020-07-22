Украина и Молдова оказались родиной современных страусов 22.07.2020, 12:00

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Палеонтологи выяснили, что их предки сформировались около восьми миллионов лет назад на Западном Причерноморье.

Скорлупа древних страусов достаточно толстая и хорошо сохраняется, а ее внешний вид сильно зависит от размеров будущей птицы и условий гнездования. По ней удобно различать виды популяции страусов — до сих пор некоторые птицы известны только по ней. Сотрудники Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН изучили останки птиц и воссоздали картину их эволюции. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth Science Reviews, пишет Naked Science.

Они проанализировали микроскопические поры, расположенные на скорлупе, и разделили ископаемых и современных птиц на несколько групп (A, S, A-S, Sn, Sd, Ss) — в зависимости от расположения и формы углублений. Дополнительно изучили их кости и сопоставили полученные данные. Авторы отметили, что костей было слишком мало — преимущественно сохраняются только фрагменты ног, и их трудно исследовать. Данные, полученные в результат их анализа, послужили вспомогательным материалом.

Авторы исследования выяснили, что узоры типов A, S и A-S — наиболее древние: скорлупы с такими особенностями находили в основном в Африке и Азии. Группа Sn характерна для территории Восточной Европы, а Ss, самая молодая — снова для Африки.

Ученые воссоздали историю расселения птиц по континентам. Первые страусы появились 23 миллиона лет назад в Африке, на территории современной Намибии. Затем, около 15 миллионов лет назад, они проникли в Турцию и расселились по Азии: останки птиц возрастом около 13 миллионов лет находят даже в Монголии и Индии. Наконец, они попали в Восточную Европу, где происходила их дальнейшая эволюция.

Восемь миллионов лет назад для Евразии были характерны открытые саванноподобные ландшафты и достаточно теплый климат, подходящий для жизни еще примитивных птиц. Они расселились по всему континенту: от Китая и Монголии до Испании, а в Северном Причерноморье в это время появился тип некрупного страуса, скорлупа которого очень похожа на современную. Он является предком современных видов и развивался около трех-четырех миллионов лет, а затем вернулся обратно в Африку.

Авторы отмечают, что эволюция страусов была не постепенной: судя по порам на скорлупе, из Африки вышли несколько групп, как и из Евразии на последнем этапе миграции. Некоторые древние виды остались в Евразии, ископаемую скорлупу страуса ученые находят в Азии и Восточной Сибири.

Это первая работа, которая подробно изучила имеющиеся останки страусов, но, по мнению авторов, даже она не стала достаточно полной. Чтобы выяснить детали эволюции птиц, потребуются новые палеонтологические исследования и систематизация всех данных. Важно найти больше ископаемых костей, чтобы выяснить особенности анатомии и морфологии видов.