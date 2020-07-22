«Нам нужно собираться вечером 9 августа на центральных площадях и улицах наших городов» 4 22.07.2020, 12:46

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сторонников перемен очень много.

Жительница Гомеля рассказала Telegram-каналу «Басту!» о небывалом желании перемен, которое охватило белорусов.

«Такого никогда не было. События развиваются очень динамично. Каждый день происходят изменения которые рисуют картину происходящего.

Нет прозрачного подсчета голосов. В комиссиях нет ни одного человека от оппозиции, все - только проверенные, хотя и в них Саша не уверен.

Сегодня узнали, что независимых наблюдателей просто не допустят на участки. Международных тоже не будет. Сашин страх перед выборами просто зашкаливает.

ЦИК даже не рассмотрел вопрос о демонстрации бланков. Светлану могут снять в любой момент. «Счетчик» вечером 9 августа напишет то, что ему скажут.

Вывод прост: нам нужно собираться вечером 9 августа на центральных площадях и улицах наших городов, чтобы показать всем, но в первую очередь себе, как нас - сторонников перемен - много. Никто не посмеет и пальцем тронуть нас, если нас будет много. Поверьте, среди моих родственников и знакомых достаточно силовиков - об этом говорят они все. Давайте не подведем друг друга».

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