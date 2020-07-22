В Польше выросли объемы промышленного производства 22.07.2020, 12:55

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Данные оказались намного лучше, чем это прогнозировалось.

Объемы промышленного производства в Польше в июне увеличились на полпроцента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает «Польское радио».

Обнародованные данные оказались намного лучше, чем это прогнозировалось. По отношению к маю этого года объемы промышленного производства увеличились на 13,9%

По словам экономиста PKO Bank Polski Урсулы Крыньской, новые данные свидетельствуют о восстановлении польской промышленности после коронакризиса.

«Это восстановление четко прослеживается в экспортных отраслях. Рост производства наблюдается в 21 из 34 секторов. Это, в первую очередь, производство мебели, электрооборудования, компьютеров, а также электронных и оптических приборов», - отметила экономист.

Урсула Крыньская также напомнила, что главным торговым партнером Польши остается Европейский союз, в котором эпидемиологическая ситуация находится под сравнительным контролем, в связи с чем можно говорить о дальнейшем восстановлении потребления и производства.