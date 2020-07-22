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«Саша, уходи или убегай. Саша, пока у тебя еще есть выбор»

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  • 22.07.2020, 13:00
  • 1,861
«Саша, уходи или убегай. Саша, пока у тебя еще есть выбор»

Белорусы оставляют «таракану» только две возможности.

В Беларуси появляются новые граффити, обращенные к Саше 3%. По сути, люди оставляют «таракану» только две возможности: уходи или убегай.

Об этом говорится в новой подборке граффити, опубликованной телеграм-каналом «Баста!».

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