«Это не театр»: в СБУ рассказали подробности операции в украинском Луцке 22.07.2020, 13:04

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Фото: EPA

Видеозапись дает неполное представление о происходившем.

Видеозапись дает неполное представление о том, что происходило в момент задержания Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников. Об этом на брифинге в Луцке 22 июля сказал начальник управления Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков, передает gordonua.com.

Он напомнил, что в кадре находились только автобус и террорист.

"Вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. У нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство. Согласно нашим договоренностям, он оставил в автобусе сумку со взрывным устройством, и мы должны были убедиться, что у него нет прибора дистанционного управления, ведь заложники оставались в автобусе. Ему давались указания – поднять руки, опустить, повернуться, постоять", – пояснил Данюков.

По его словам, сотрудники СБУ и Национальной полиции подошли к Кривошу только после того, как убедились, что угрозы заложникам нет.

"Была профессиональная необходимость, не думайте, что это театр", – подчеркнул Данюков.

На кадрах с места событий видно, что Кривош вышел из автобуса и около минуты ждал, пока к нему подошли сотрудники правоохранительных органов.