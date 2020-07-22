«15 работников из полусотни сразу ушли на больничный» 1 22.07.2020, 13:23

ФОТО: «НАША НІВА»

Новый очаг коронавируса вспыхнул на бобруйской ТЭЦ-2.

Один из сотрудников бобруйской ТЭЦ-2 рассказал сайту Charter97.org о вспышке COVID-19 на предприятии.

«Руководство решило проверить своих работников на короновирус. Закупили тесты. 50% оплаты произвели за счет предприятия, 50% оплачивали мы сами — те, кто согласился сдать тесты.

На днях проверили первых 50 работников. Из полусотни 15 человек сразу ушли на больничный — тесты оказались положительными. При этом ни у одного из них симптомов не было. Остальные ждут своей очереди».