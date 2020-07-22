Саша, твое время вышло 5 22.07.2020, 13:46

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Давайте вспомним, что такое «Пора! Пора!»

Telegram-канал «Баста!» публикует эмоциональное обращение белоруса, уверенного в смене власти в стране.

«Знаете, друзья, я устал. Как и многие из вас, вероятно, большинство, я устал от этого усатого лица в новостях. Устал от лжи и беспросветности, от наглости, подлости, трусости, от совка, которым воняет спустя тридцать лет после его развала, от мусорского беспредела, от бесконечного тыканья носом в стену.

Четверть века мы прозябаем в заштатном совхозе, уныло пожевывая пресный комбикорм, пытаясь развиваться не благодаря, а вопреки — и когда это получается, лучшие из нас уезжают. За 26 лет в стране с огромным потенциалом развалено и пр...но все, что можно. И мне хочется говорить об этом вслух, потому что я устал молчать. Устал обсуждать это на кухнях. Устал терпеть — кто вообще придумал, что белорусы привыкли терпеть по своей ментальности?

Пятая часть 21-го столетия позади. Нас ждут не дождутся новые технологии и новые парадигмы. Новый образ мышления. Новая жизнь. И рулить этой новой жизнью должны мы сами, а народное представительство в виде государственной власти должно лишь подруливать. Вертикаль должна остаться в прошлом как пережиток темных времен. Вместе с дотированием сельского хозяйства, госпланом, псевдосоциалистической моделью и загоном к счастью железной рукой. Вместе с насквозь лживым чиновничьим аппаратом. Вместе с ментами, что выводят нас на первую строчку статистики по числу силовиков на душу населения.

Я устал от этого всего. Мы с вами устали от этого всего.

Через две недели в стране пройдут президентские выборы. Усатый вцепился в кресло. Будут фальсификации, безусловно. Но мы пройдем это, мы выживем, сплюнем крошки от зубов и будем строить прогрессивное общество вопреки всем замшелым колхозникам, которые застряли головой полвека назад. Мы выйдзем шчыльнымі радамі.

И я выйду. Выйду сказать о наболевшем, потому что надо говорить. Я устал жить в прятках. Я устал думать о том, как бы чего не вышло. Вышло только одно — твое время, Саша. Впереди у нас по-настоящему светлое будущее, в котором тебе и твоим совковым обрубкам, места нет и не может быть.

Не за горами момент, когда все мы сможем выдохнуть и отдохнуть. Мы увидим небо в алмазах. Мы заслужили. Давайте вспомним, что такое «Пора! Пора!» Давайте вспомним, что значит «людзьмі звацца». Правда у нас, и мы должны говорить эту правду вслух.

Больше нечего терять. United we stand, divided we fall. Пока мы живы, надежда горит, и время воплощать эту надежду пришло. Пришло время жить".

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