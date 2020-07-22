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В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху

  • 22.07.2020, 13:52
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В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху

В чем секрет необычного цвета животного?

Необычное животное привлекло внимание жителей деревни, расположенной неподалеку от города Баласор (Индия). Они вызвали представителей лесного ведомства и передали черепаху им, пишет «Вокруг света».

Прибывший на место лесник Бханомитра Ачарья (Bhanoomitra Acharya) заявил, что ни разу не видел подобных черепах. Весь панцирь и тело этой особи желтого цвета, отметил он. И добавил, что это – очень редкое явление.

Вероятнее всего, это – альбинос, предположил другой сотрудник лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) на своей странице в Twitter.

Лесник добавил, что несколько лет назад подобную особь видели в пакистанской провинции Синд.

Альбинизм – мутация, при которой у животных полностью или почти полностью отсутствует пигмент меланина. Проявляется отсутствием типичной для вида окраски кожи, волос, шерсти, а также радужной и пигментной оболочек глаз.


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