Эксперт: Банки могут остаться без валюты, а белорусский рубль девальвируется на десятки процентов 2 22.07.2020, 14:24

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иллюстрационное фото Reuters

Ситуация на валютном рынке продолжает стремительно меняться.

Жители Беларуси, обеспокоенные политической напряженностью перед президентскими выборами, все активнее забирают валюту из банков, что может создать значительные проблемы для банковской системы, и привести к девальвации рубля, пишет финансовый аналитик Владимир Тарасов для «Белрынка».

Ситуация на валютном рынке РБ продолжает стремительно меняться. Месяц назад еще не было ясно, в какой обстановке будут протекать президентские выборы, поэтому казалось, что на курс белорусского рубля будет оказано давление, но только в краткосрочном периоде. Но произошедшие недавно события сделали понятным, что выборы создадут долгосрочные проблемы для рубля.

Народ беднеет

Проблемы уже начались, так как в июне ускорился отток валюты из банков. Депозиты физических лиц в иностранной валюте снизились по сравнению с маем на 113,5 млн. долларов – до 7,2 млрд. долларов. В мае сокращения составляли 28,4 млн. долларов, а в апреле – 155,8 млн. долларов. Таким образом, жители страны снова увеличили объем снятия денег с депозитов.

Срочные вклады населения в июне снизились на 132,2 млн. долларов (до 5,6 млрд. долларов), а переводных депозитов физических лиц, то есть, в основном, средств на их банковских карточках, стало больше на 18,7 млн. долларов, то есть 1,5 млрд. долларов. Люди увеличивают объем средств на карточках в целях осуществления платежей в интернете и использования при поездках за границу.

Отток средств не может остановить даже рост процентов по валютным депозитам. В июне средняя ставка по новым валютным вкладам населения на срок до 1 года увеличилась до 0,46% годовых с 0,42% в мае. В то же время, аналогичная ставка по долгосрочным валютным депозитам снизилась до 1,57% с 1,58%.

В июне забирали валюту из банков и юридические лица, изъявшие 39,9 млн. долларов. В результате валютные депозиты населения и предприятий за месяц снизились на 153,4 млн. долларов и составили на 1 июля 11,5 млрд. долларов. А за первую половину текущего года банки потеряли около 0,5 млрд. долларов.

В июне возобновился отток и рублевых средств со срочных депозитов физических лиц. Он был небольшим: 5,7 млн. рублей (до 5,03 млрд. рублей). Переводные рублевые депозиты населения выросли на 38,1 млн. рублей (до 3,8 млрд. рублей). При этом величина наличных средств в обороте выросла на 157,8 млн. рублей (до 4,1 млрд. рублей). То есть, люди копят наличные, что указывает на рост недоверия к банкам, что не удивительно, учитывая историю с Белгазпромбанком.

В то же время, рублевые депозиты юридических лиц в июне выросли почти на 0,9 млрд. рублей и достигли 8,75 млрд. рублей. Прирост оказался намного больше, чем в июне прошлого года. Похоже, что крупные предприятия получили помощь от бюджета.

Конечно, не исключено, что физические лиц в июне увеличили свои расходы, в результате чего их средства перекочевали к предприятиям. Но объем розничного товарооборота в июне увеличился по сравнению с маем всего на 4,1% и достиг 4,38 млрд. рублей.

Таким образом, значительное сокращение притока рублевых средств населения в белорусские банка указывает на снижение доходов населения, а не на рост расходов или покупку валюты.

Для рубля снижение доходов – положительный фактор, так как уменьшает спрос на валюту со стороны физических лиц. Но неприятности у рубля все равно могут возникнуть, так как отток валюты населения из банков в ближайшие месяцы может продолжиться и даже усилиться.

Не добавит доверия к рублю и банкам и судебный процесс над сотрудниками Белгазпромбанка, друзьями и родственниками его экс-главы. Пока правоохранительные органы только выдвигают обвинения, но не предъявляют доказательств, что выглядит весьма странно.

Все это приведет к новым протестам, задержаниям и т. п., что будет способствовать росту обеспокоенности населения, увеличению спроса на валюту и оттоку вкладов физических лиц из банков. И это может затянуться на годы.

Таким образом, на валютном рынке Беларуси вполне может возникнуть принципиально новая ситуация: если в предыдущие кризисы население через какое-то время успокаивалось и начинало продавать валюту и увеличивать свои вложения в банках, то в текущем году этого, скорее всего не произойдет. А постоянная потеря валюты приведет к постоянной негативной динамике валютных резервов страны на фоне роста внешнего долга.

Госбанки помогут госпредприятиям

Проблема может усугубиться переходом в стране от жесткой к мягкой денежной политике. Об этом Александр Лукашенко объявил еще на совещании в июне, а на совещании с руководством Нацбанка 20 июля он еще раз подтвердил свое решение.

Он сказал, что Нацбанку следует продолжать снижение ставки рефинансирования, однако отметил, что делать это следует аккуратно и спокойно. Лукашенко также отметил, что он просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики, но подчеркнул, что при этом следует сдерживать инфляцию.

Кроме того, он заявил, что ждет от Нацбанка более активного участия в поддержке экономики, а также напомнил о том, что банки должны помогать кредитами предприятиям, попавшим в сложное положение.

Никаких конкретных величин Лукашенко не назвал, а это означает, что он хочет, скорее всего, не столько смягчить денежную политику, сколько создать видимость смягчения.

Реально он, по-видимому, настроен только на выдачу средств за счет бюджета или банков госпредприятиям. То есть фактически восстанавливается директивное финансирование неэффективных предприятий за счет бюджета и ресурсов госбанков, но оно будет довольно ограниченным.

Так что, с этой стороны можно быть спокойным за рубль. Печатать деньги и реально смягчать денежную политику никто в Беларуси не собирается. Для белорусского рубля в краткосрочной перспективе это плюс, но в долгосрочной – минус, так как государственные и бюджетные деньги по-прежнему будут расходоваться неэффективно.

То есть появляется еще один фактор, направленный на ослабление рубля. Лукашенко, правда, подчеркнул, что помогать надо предприятиям, которые имеют экспортные контракты и инвестиционные проекты, но где ж такие предприятия найти…

Скорее всего, история со смягчением денежной политики закончится составлением списков госпредприятий, которым банкам прикажут выдать кредиты.

Подведя итоги, можно прогнозировать не одномоментную девальвацию белорусского рубля в ходе и после выборов, а длительный процесс его ослабления, которое может составить десятки процентов за несколько лет. И это еще без учета возможного негативного влияния внешних факторов.