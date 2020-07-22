Геннадий Федынич: Белорусы больше не хотят терпеть 3 22.07.2020, 14:53

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Люди хотят не получать подачки, а зарабатывать.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич в комментарии udf.by отметил, что не считает, что отсылки к 90-м годам принесут Лукашенко симпатии избирателей.

«Многие из нынешних избирателей тогда только родились. В целом я считаю, что не нужно ни приуменьшать, не преувеличивать трудности 90-х. Да, был распад Советского Союза, да были трудности, талоны на товары. Но очень трудно было и в первый период власти Лукашенко, и не сказать, чтобы стало легко потом. Думаю, с его стороны это слишком дешевые номера, которые не будут воздействовать на избирателей», – сказал Федынич.

По его мнению, граждане не воспримут отсылки к прошлому и по другой причине.

«Нормальный человек скажет: хорошо, но 90-е были непростыми и в Польше. Но где мы, и где они сейчас?», – отметил лидер профсоюза РЭП.

По словам Федынича, большинство белорусов хочет перемен к лучшему.

«Мне кажется, сегодня в народе проснулось чувство: хватит терпеть. Люди хотят осуществить перемены мирным эволюционным путем. Рабочие хотят не получать, а зарабатывать. У нас большинство работает на госпредприятиях, а там посыл такой: вы получаете зарплату. А люди хотят не получать подачки, а зарабатывать – не меньше, чем у соседей. Людям все равно, где работать – на госпредприятии или у частника. Они хотят зарабатывать хотя бы тысячу долларов, чтобы обеспечить свои семьи и не думать о том, что нужно ехать на заработки в Россию или Польшу и жить там в вагончиках», – сказал Федынич.