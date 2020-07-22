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Жители Хабаровска вышли на новую акцию в поддержку уволенного губернатора

  • 22.07.2020, 15:06
  • 2,907
Жители Хабаровска вышли на новую акцию в поддержку уволенного губернатора
ФОТО: ДМИТРИЙ МОРГУЛИС/ТАСС

Акции проходят ежедневно с 11 июля.

В российском Хабаровске снова проходит массовая акция в поддержку арестованного и уволенного губернатора края Сергея Фургала, пишет The Insider.

Люди собрались у здания краевой администрации и пошли колонной по улице Муравьева-Амурского. Сотрудники полиции следит за порядком, не препятствуя движению людей.

Накануне в Хабаровск прилетел назначенный врио губернатора Михаил Дегтярев. Он заявил о готовности общаться с людьми, в том числе лично и на улицах, и пообещал завоевать их доверие. Однако, когда люди пришли к краевой администрации и призвали его выйти для общения, Дегтярев не сделал этого, заявив, что «не позволит на себя давить».

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора, протестующие требуют его освободить.


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