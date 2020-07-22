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«Уже совсем скоро в нашей стране наступит светлое время»

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  • 22.07.2020, 15:19
  • 1,933
«Уже совсем скоро в нашей стране наступит светлое время»
Фото: tut.by

Все больше людей верят в перемены в Беларуси.

Писательница Анна Златковская в видеопроекете «Голоса Беларуси» рассказала, какими она видит изменения в нашей стране:

«Я знаю, я чувствую, я верю, что уже совсем скоро в нашей стране наступит совершенно другое светлое время. Мы будем улыбаться друг другу, будем приветливо встречать друг друга, будем счастливы от того, что живем в центре Европы, в свободной и красивой стране».


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