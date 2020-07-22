В Туркменистане ввели карантинные ограничения, больницы переполнены 1 22.07.2020, 15:36

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Фото: Reuters

Официально COVID-19 в стране «все еще нет».

В Туркменистане до 1 августа приостанавливается работа крупных торговых центров, рынков, театров, парков, предприятий сферы услуг, спортивных объектов. Рестораны, столовые и другие точки общепита смогут работать лишь навынос, а в местах массового скопления необходимо соблюдать двухметровую дистанцию, сообщает туркменская редакция Радио Свобода/Радио Азатлык, передает Настоящее время. Власти Туркменистана при этом продолжают утверждать, что в стране нет ни одного случая коронавируса.

По официальной информации, ряд новых ограничений вводится в Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний. Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения призвала власти республики принять те же меры общественной безопасности, как будто коронавирус уже есть в стране. С 14 июля в республике приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки, в Министерстве здравоохранения призвали граждан носить на улицах медицинские маски.

Корреспонденты редакции отмечают резкий рост смертности от пневмонии почти во всех регионах страны. По данным журналистов, пациентов все же тестируют на COVID-19, и в большинстве случаев тесты подтверждают наличие коронавируса.

Как сообщают источники Радио Азатлык в Туркменабаде, 18 июля от пневмонии скончался глава администрации Фарапского района Лебапской области Хасан Меткулиев. Эту информацию также подтвердило независимое издание Turkmen.news. Согласно данным источников, тело погибшего было передано родственникам чиновника в пластиковом контейнере, в тот же день он был похоронен. Сообщается, что тест Меткулиева на коронавирус ранее дал положительный результат.

Источник Азатлыка в учреждении системы здравоохранения Лебапской области подтвердил, что Меткулиев находился в инфекционной больнице Туркменабада: "После отъезда миссии ВОЗ больных ковидников перевезли обратно в инфекционную больницу. Сейчас там около 100 человек лежат, среди находящихся там – хяким Фараба Хасан Меткулиев". Источник также сообщил, что COVID-19 подтвердился у жены и заместителя умершего чиновника.

По данным Радио Азатлык, среди сотрудников столичных и региональных больниц число заболевших растет, медучреждения переполнены. Как сообщил корреспондент из Туркменабада, местная многопрофильная больница полностью отведена для пациентов с коронавирусом: "Многопрофильная больница переполнена. Раньше один блок был под карантином, теперь вся клиника закрыта. Около 700 койко-мест – все заняты, некуда девать новых больных. В инфекционной более 200 мест, тоже все переполнено".

Официально власти Туркменистана не подтверждают, что в стране есть COVID-19, несмотря на то, что, по данным очевидцев, каждый день только в одной больнице в Ашхабаде умирают около 50 человек. Однако на прошлой неделе Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана официально рекомендовало гражданам пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию из-за "повышенного содержания пыли и болезнетворных микробов в воздухе". Президент Бердымухамедов после этого официально появился на видео в маске, а в стране были закрыты все рынки и мечети.