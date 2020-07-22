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В Украине появилось новое министерство

  • 22.07.2020, 15:51
В Украине появилось новое министерство

В правительстве хотят сфокусироваться на развитии стратегических отраслей промышленности.

Правительство на заседании в среду, 22 июля, создало новое ведомство - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, пишет korrespondent.net.

"Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, работа в этом направлении не ограничится одним новым министерством.

Отметим, министерство возглавит Олег Уруский, которого Верховная Рада назначила вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса 16 июля.


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