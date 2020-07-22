Оперная дива Маргарита Левчук: Не могу молчать 22.07.2020, 15:59

Маргарита Левчук

Все больше известных белорусов поддерживает перемены.

Белорусская оперная дива Маргарита Левчук в «Фейсбуке» рассказала о своем уходе из Большого театра Беларуси.

«Я сама уволилась из Большого театра Беларуси в марте этого года, – написала Марго. – Некоторое время назад, к сожалению, кто-то из журналистов по ошибке повесил меня на «доску почета» уволенных за высказывание о гражданской позиции. Та публикация имела вирусный эффект, и на все сообщения о поддержке в мой адрес, связанной с моим увольнением, я отвечала, что это фейк, что я уволилась сама и давно.

Так получилось, что после моей публикации «Не магу маўчаць» мой ангажемент на выступление для одного госпредприятия-гиганта был аннулирован. Ну, это своего рода увольнение, но не совсем. Эта новость каким-то чудом трансформировалась в фейк про увольнение из театра.

Мне жаль, что эта неверная информация стала частью крутого и правдивого выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несмотря на эту неприятность, я все равно собираюсь надеть белый браслет 9 августа».