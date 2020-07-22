«Это через край перешло» 22.07.2020, 16:06

Президент Путин вышел из доверия на Дальнем Востоке.

И можно точно сказать, когда это произошло: вечером в понедельник, 20 июля, когда он прислал исполнять обязанности губернатора Хабаровского края бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, пишет «Новая газета».

Одиннадцатая по счету ежедневная акция протеста возле краевого правительства в Хабаровске резко отличалась от предыдущих десяти. Раньше люди выходили на площадь, по большому счету, чтобы просить власть, убеждать ее: «Верните нам Фургала!», «Фургала домой!», «Москва, услышь нас!» — взывали они, стремясь защитить своего арестованного губернатора. Само по себе это уже было делом невиданным. Прежде аресты больших чиновников вызывали в народе живейшее одобрение.

Губернатор Сергей Фургал стал первым крупным чиновником со времен Бориса Ельцина, за которого на площадь пошли десятки тысяч. Но со вторника и эта ситуация изменилась в корне.

Напомним, на выборах в 2018 году Фургал, выступая как «технический кандидат», во втором туре победил действовавшего губернатора. Сейчас он арестован по обвинению в организации убийств 15-летней давности. В понедельник Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. И до выборов, которые состоятся в сентябре 2021-го, назначил исполнять обязанности главы края депутата Госдумы (уже бывшего) Михаила Дегтярева. Как и Фургал, тот представлял в парламенте ЛДПР. Предполагалось, что его назначение порадует лидера партии (регион оставили им) и успокоит хабаровчан. Вроде как: нате вам одного либерального демократа вместо другого, ну какая разница? Людей это взбесило до крайности.

— Мы Дегтярева не выбирали, — объясняет «Новой» одна из протестующих, Светлана.

— У нас есть губернатор, его сняли незаконно. Как Дегтярев может что-то сделать для края, если он абсолютно его не знает, только видел его по телевизору? Чужака нам не надо.

«Чужак», надо заметить, начал работу на новом месте скверно. Утром, как раз ко времени прилета прямых рейсов из Москвы, хабаровский аэропорт вдруг закрыли: якобы поступило сообщение, что он заминирован. Из здания всех вывели, и люди с детьми, собаками, чемоданами, тюками 40 минут стояли снаружи на жаре. При этом внутри «заминированного» здания сновали служащие в униформе, словно их и взорвать не жалко.

Когда здание все-таки открыли, на входе образовалась давка из пассажиров, торопившихся на рейсы.

Было ли связано это «минирование» с прилетом из Москвы Михаила Дегтярева — неизвестно, но хабаровчанам сейчас каждое лыко в строку.

На 14 часов местного времени у врио губернатора было назначено знакомство с подчиненными — краевым правительством. Как повелось при Фургале, на мероприятие с утра начали аккредитовывать журналистов. Скоро выяснилось, что знакомиться с подчиненными в присутствии прессы Дегтярев не намерен. Журналистам сказали, что для них, уж так и быть, состоится брифинг через два часа после совещания. Потом объявили, что брифинг отменяется. Потом срочно велели все-таки ехать. За 10 минут до сбора окончательно выяснилось, что не будет и брифинга. Дегтярев встретился с членами правительства и краевыми силовиками, но слов для прессы — а в общем-то для жителей края — у него не нашлось.

Вечером его ждали хабаровчане, собравшиеся на площади. Казалось логичным, что врио, назначенный в такой нервозной обстановке, выйдет к народу «наводить мосты». Но «мосты» ему, надо понимать, не нужны.

— Был бы он хорошим губернатором — вышел бы к нам сюда. Что ж он не выходит? — говорит Вячеслав.

— Его сюда прислали как мальчика для битья. Либо он как камикадзе приехал. Либо он просто карьерист и власти хочет.

И одиннадцатую акцию на площади хабаровчане начали не с привычного «Фургала домой!», а с «Пошел вон!», адресованного врио. «Чемодан — Москва — Самара», — напутствовали они Дегтярева, показывая, что изучили его биографию с момента рождения в городе на Волге.

Михаилу Дегтяреву 39 лет. Больше половины жизни он продвигался в политике. С 2011-го в Думе старательно создавал себе вполне конкретную репутацию. Ему всегда хотелось, чтобы его запомнили, чтобы о нем побольше говорили. Он с удовольствием предлагал откровенно клоунские законопроекты, вроде запрета на донорство для гомосексуалов и искоренения долларов в России. И не скрывал, зачем это делает. Обещал слетать в космос. Баллотировался в мэры Москвы с предсказуемым результатом в 3%. Фотографировался в бане с Жириновским. Его действительно запомнили.

А теперь в Хабаровске, где работать надо уже всерьез, клоунады ему припомнили. «Мишаню в баню!» — кричал народ назначенному врио. «Миша 3 процента» — писали люди от руки на ватмане. «На чужой край рот не разевай, в космос улетай».

Досталось и лидеру ЛДПР. Вообще-то партия в Хабаровском крае была в чести, здесь не только губернатор был из ЛДПР, но и почти весь региональный парламент. Назначение либерального демократа Дегтярева вместо либерального демократа Фургала все изменило: люди скандировали: «Жириновскому позор!» — и держали плакаты: «Жириновский — предатель и лгун». Вряд ли до думских выборов ЛДПР успеет здесь реабилитироваться.

Но главная перемена: отношение хабаровчан к президенту. Путин был популярен в крае. Всенародное голосование по «обнулению» и другим поправкам это подтверждало: все-таки 65% «за» — не самый плохой результат. На площади демонстранты говорили, как они любят президента, на которого похож их драгоценный Фургал. В разговорах они выражали надежду на президента, который вот-вот вмешается в безобразие и все исправит. И вот они получили Дегтярева.

— Я все время топила за Путина, а сейчас просто вижу, что… Он даже вообще нас не уважает, — объясняет Ирина. — Нам ничего не говорит, просто человека со стороны прислал. Он нас не уважает. Не у-ва-жа-ет.

И если раньше попытки крикнуть что-то антипрезидентское на площади в Хабаровске пресекали сами протестующие, то теперь они дружно скандировали: «Двадцать лет — доверия нет!», «Путин утратил доверие!», «Путина в отставку!». Громко, в мегафон, один из демонстрантов зачитал меморандум: президент обманул ожидания хабаровчан, поэтому они, только-только проголосовавшие за «обнуление», теперь требуют его отставки и досрочных президентских выборов.

Все время, пока люди протестовали, кричали и свистели, возле здания администрации стояли два черных джипа с правительственными номерами. Прежде их здесь не видели, поэтому машины связывали с новым врио. Но никто на них не нападал, никто слова худого не крикнул водителям в машинах. Протест хабаровчан — исключительно мирный.

Около десяти вечера демонстранты начали сворачивать акцию. Потому что в жилых домах и в больнице рядом с площадью просят в это время не шуметь. Но завтра хабаровчане вернутся на площадь. И послезавтра.

— Люди будут выходить, пока не добьются своего, — говорит Вячеслав. — Это реально через край перешло.