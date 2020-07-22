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Лукашенко панически боится заразиться коронавирусом

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  • 22.07.2020, 16:20
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Лукашенко панически боится заразиться коронавирусом

Перед его приездом в Гомель сделали 1000 тестов на СOVID-19.

21 июля Лукашенко посетил Гомель. Он пообщался с гомельскими чиновниками и открыл новую больницу. Как готовились к встрече местные врачи, пишет «Радыё Свабода».

Работник гомельской санстанции на условиях анонимности рассказал, что им было приказано сделать 1000 тестов на коронавирус. Необходимо было протестировать всех участников встречи президента с гомельским активом и сотрудников новой больницы.

«Они сказали: штампуйте их днем и ночью. Но чтобы все сделали», — передал слова начальства сотрудник Центра гигиены и эпидемиологии.


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